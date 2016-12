Na Hrvaškem prijeli nekdanjega notranjega ministra BiH

Zagreb, 22. decembra - Hrvaška policija je na območju Karlovca v sredo prijela nekdanjega notranjega ministra Bosne in Hercegovine Alijo Delimustafića, ki je pobegnil iz BiH, potem ko so ga izpustili iz pripora. Delimustafića so skupaj s še 12 ljudmi aretirali novembra v BiH zaradi suma malverzacij pri prodaji nepremičnin.