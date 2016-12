V tretjem četrtletju potovala dobra polovica Slovencev

Ljubljana, 22. decembra - V obdobju od julija do septembra se je na vsaj eno zasebno potovanje podalo 983.000 prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let, kar je 56 odstotkov vseh prebivalcev. Skupno so opravili okoli 1,849 milijona zasebnih potovanj, najbolj priljubljena tuja destinacija pa je bila Hrvaška, so sporočili z državnega statističnega urada.