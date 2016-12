Shaq bo dobil svoj spomenik pred Staples Centrom

Los Angeles, 22. decembra - Legendarni košarkar Shaquille O'Neal bo marca zasijal pred dvorano Staples Center v Los Angeles v vsej svoji veličini. O'Neal, ki je za LA Lakers igral med letoma 1996 in 2004 in ekipi med letoma 2000 in 2002 pripomogel do treh zaporednih naslovov prvaka, je v teh treh letih dobil tudi nazive najkoristnejšega igralca lige.