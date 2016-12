Boljša seznanjenost zavezancev z dostopom do informacij javnega značaja, primeri vse bolj zapleteni

Ljubljana, 22. decembra - Informacijski pooblaščenec je v letošnjem letu s področja dostopa do informacij javnega značaja izdal več kot 310 odločb, kar je največ od začetka njegovega delovanja. Opaža pa, da so zavezanci z institutom dostopa do informacij javnega značaja bolje seznanjeni, primeri pa so vedno kompleksnejši in pravno vse bolj zapleteni, so sporočili z urada.