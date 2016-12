Sredstev za razgradnjo in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Neka ne bo dovolj

Ljubljana, 22. decembra - Računsko sodišče je ugotovilo, da vlada in infrastrukturno ministrstvo pri vzpostavitvi pogojev za poslovanje Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (Nek) in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz nje nista bila učinkovita. Sklad tudi ni bil uspešen pri doseganju ciljev in ne bo pravočasno zbral dovolj sredstev.