Združenje bank z opozorilom glede odpiranja e-voščilnic

Ker je takšna zlonamerna programska oprema lahko skrita tudi v e-voščilnicah, bi uporabniki pri odpiranju teh morali biti pazljivi. Nikoli naj ne odpirajo priponk in povezav v e-pošti neznanega ali sumljivega pošiljatelja, svetujejo v združenju.

Kot so pojasnili, se preko elektronske pošte lahko uspešno širijo virusi, ki šifrirajo vse podatke na računalniku, s čimer ti postanejo nedostopni za uporabnika. Po uspešno izvedenemu napadu nepridipravi od žrtve zahtevajo odkupnino za dešifriranje podatkov.

Ta vrsta napada na računalnike je bila tudi najbolj pogosto zaznana v letošnjem letu v Sloveniji po podatkih nacionalnega odzivnega centra za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij SI-CERT.

V pregledu leta so v SI-CERT zapisali, da je bilo "leto 2016 v znamenju izsiljevalskih virusov". "Okužene so bile številne šole, knjižnice, zdravstveni domovi, mestne občine, lekarne, muzeji, majhna in velika podjetja ter številni posamezniki."

Kot pojasnjujejo, je v preteklosti veljalo opozorilo, da ne smemo odpirati priponk neznanih pošiljateljev, še posebej ne tistih z .exe končnico. Vendar so se nepridipravi prilagodili z novimi načini, kako bi pretentali prejemnika e-pošte, med drugim tudi tako, da potvarjajo ime pošiljatelja.

"Zato naj velja pravilo, če ne vem, zakaj sem dobil pošto, nikoli ne odpiram priponk, niti ne klikam na povezave," pravijo v SI-CERT, ki še svetuje vsem uporabnikom redno ustvarjanje varnostnih kopij podatkov na računalniku.

V letošnjem letu se je SI-CERT odzval na okoli 2300 omrežnih incidentov, kar predstavlja 20-odstotno rast v primerjavi z lanskim letom. Poleg izsiljevalskih virusov so letos izstopale še različne spletne prevare, med drugim tudi vse bolj pogosti primeri lažnih spletnih trgovin.