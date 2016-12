Bayern z zmago nad Leipzigom povečal prednost

München, 22. decembra - Nemški prvoligaš Bayern je sinoči s 3:0 premagal presenečenje letošnjega nemškega prvenstva RB Leipzig in tako na prvem mestu lestvice povišal svojo prednost. V derbiju bundeslige so Bavarci z goli Thiaga Alcantare, Xabija Alonsa in Roberta Lewandowskega povsem nadigrali Leipzig, a so slednji ob polčasu ostali le z desetimi možmi na igrišču.