Vreme: V zahodni Sloveniji jasno, drugod oblačno ali megleno

Ljubljana, 22. decembra - Danes bo v zahodni Sloveniji in v višjih legah nad okoli 800 metri jasno, drugod oblačno ali megleno. Šibka burja na Primorskem bo prehodno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih z oblačnostjo ali meglo malo pod 0, drugod od 4 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.