Cene nafte nekoliko navzdol

Singapur, 22. decembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju nekoliko znižale. Po besedah naftnih trgovcev jih še vedno potiska navzdol nepričakovana rast zalog nafte v ZDA prejšnji teden. Zaloge so se po uradnih podatkih iz srede povečale za 2,3 milijona sodov na 485,4 milijona sodov, potem ko so se štirikrat zapored zmanjšale.