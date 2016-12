Vlagatelji v Aziji že v prazničnem vzdušju

New York/Tokio, 22. decembra - Vlagatelji na pomembnejših borzah v Aziji so bili danes že v prazničnem razpoloženju in obseg trgovanja je bil temu ustrezno skromen. Na marsikateri borzi v regiji v petek ne bo trgovanja ali pa bo to skrajšano. Vrednostni papirji so se večinoma nekoliko pocenili in tako sledili sredinim negativnim gibanjem na Wall Streetu.