Dobrodelni Jeseničani z 2:0 boljši od Zell am Seeja

Jesenice, 22. decembra - Hokejski klub HDD Sij Acroni Jesenice je sinoči v 21. krogu lige AHL v Podmežakli z 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) pred 700 gledalci premagal Zell am See. Zmaga je za gorenjsko zasedbo pomembna, saj je bil tokratni tekmec tudi neposredni nasprotnik za enega od prvih šestih mest v ligi. Gola za Jeseničane sta dosegla Sašo Rajsar in Nat DiCasmirro.