Newyorške borze končale v rdečem

New York, 21. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali v rdečem. Borzni analitiki ocenjujejo, da so vlagatelje razočarale predvsem novice iz Fedexa, ki je v minulem četrtletju zabeležil padec dobička, slabo pa so sprejeli tudi odhod Adama Messingerja z mesta tehnološkega direktorja Twitterja.