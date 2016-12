Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 12.)

Ljubljana, 21. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je predsednik republike Borut Pahor v pogovoru za Radio Slovenija napovedal, da bo prihodnje leto znova kandidiral. Poročale so tudi, da je Unicredit Banka Slovenija prodala paket slabih terjatev do podjetij in prebivalstva v bruto vrednosti 110 milijonov evrov.