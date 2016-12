Dnevnik: Tepežkanje po senci, megla pa do tal (22. 12.)

Ljubljana, 21. decembra - Bilo bi nemara dobro in koristno, ako bi imeli institut odpoklica župana. Praviloma ni slabo, če ljudje na javni funkciji vedo, da to lahko v skrajnem primeru tudi izgubijo. In brez dvoma je v Sloveniji kar nekaj županov, ki bi jih marsikdo hotel odpoklicati, v Dnevniku piše Vojko Flegar.