Prodaja rabljenih stanovanjskih nepremičnin v ZDA novembra navzgor

Washington, 21. decembra - Prodaja rabljenih stanovanjskih nepremičnin je v ZDA novembra narasla na najvišjo letno raven od februarja 2009. Nacionalno združenje nepremičninskih posrednikov poroča, da je to posledica dobre prodaje na severovzhodu in jugu ZDA. V enajstem mesecu so na letni ravni prodali 5,61 milijona enot, kar je 0,7 odstotka več kot oktobra.