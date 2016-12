Osumljenec za napad v Berlinu Tunizijec Anis Amri

Berlin, 21. decembra - Nemško protiteroristično sodišče je danes kot osumljenca za ponedeljkov teroristični napad s tovornjakom na božičnem sejmu v Berlinu identificiralo 24-letnega Tunizijca Anisa Amrija. V tiralici so zapisali, da je lahko "nevaren in oborožen". Razpisali so nagrado 100.000 evrov za informacije, ki bi privedle do njegove aretacije.