V dunajskem muzeju Spodnji Belvedere razstava Je to bidermajer?

Dunaj, 22. decembra - V dunajskem muzeju Spodnji Belvedere so na ogled postavili razstavo Je to bidermajer? - Amerling, Waldmüller in drugi. Postavitev združuje slike, nastale med letoma 1830 in 1860. Obravnavano obdobje ima sicer svoje začetke v bidermajerju, vendar sega prek njegovih okvirov, piše na spletni strani muzeja. Razstava bo odprta do 12. februarja.