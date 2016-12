MZZ v javno razpravo pošilja osnutek zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči

Ljubljana, 21. decembra - Ministrstvo za zunanje zadeve je danes v javno razpravo poslalo osnutek zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, katerega cilja sta med drugim bolj učinkovito izvajanje pristojnosti in mobilizacija zasebnih finančnih tokov. Javna razprava bo odprta do 22. februarja 2017, so sporočili z MZZ.