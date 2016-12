Nemčija izdala tiralico za osumljenca za napad v Berlinu

pripravila Vesna Rojko

Berlin, 21. decembra - Nemško protiteroristično sodišče je danes izdalo tiralico za osumljenca za ponedeljkov teroristični napad s tovornjakom na božičnem sejmu v Berlinu. Za informacije o 24-letnem Tunizijcu Anisu Amriju so ponudili 100.000 evrov. V Berlinu so medtem znova odprli božične sejme, postavili so le betonske ograde.