Nekdanji izraelski predsednik Kacav izpuščen iz zapora

Tel Aviv, 21. decembra - Nekdanjega izraelskega predsednika Mošeja Kacava so danes izpustili iz zapora, kjer je odslužil pet od skupaj sedmih let zaporne kazni zaradi posilstva in drugih spolnih deliktov. Komisija za predčasne izpuste je pred tednom dni odobrila njegovo prošnjo za predčasen izpust, tožilstvo pa se na odločitev ni pritožilo.