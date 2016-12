ESS bo v petek uradno potrdil nova pravila delovanja

Ljubljana, 21. decembra - Predstavniki vlade in socialnih partnerjev, ki so dosegli soglasje o novih pravilih delovanja Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), bodo ta pravila v petek tudi slavnostno podpisali. Poudarjajo, da gre za pomembno osnovo za izboljšanje socialnega dialoga. Nova pravila med drugim uvajajo kolegij ESS in tri strokovne odbore.