V javni obravnavi nova strategija preprečevanja in obvladovanja okužbe s hivom

Ljubljana, 21. decembra - Ministrstvo za zdravje je v javno obravnavo poslalo novo strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s hivom 2017-2025. Dve najpomembnejši usmeritvi strategije sta sistematično izobraževanje mladih o spolnem in reproduktivnem zdravju ter preprečevanje okužbe pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, so pojasnili na ministrstvu.