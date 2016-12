Evropska komisija sprejela strateško vizijo za carinsko unijo EU

Bruselj, 21. decembra - Evropska komisija je danes sprejela strateško vizijo za carinsko unijo EU. Kot eno ključnih nalog na tem področju so na komisiji izpostavili posodobitev in poenotenje novih sistemov informacijske tehnologije (IT), ki se uporabljajo po vsej EU in so namenjeni carinskim postopkom, da bi zagotovili najboljše možno sodelovanje.