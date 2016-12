Adriatic Slovenica v devetih mesecih z nekaj nižjimi premijami

Koper, 21. decembra - Adriatic Slovenica je v prvih devetih mesecih zbrala za 228 milijonov evrov bruto premij, kar je okoli osem odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Izplačane škode so bile s 149 milijonov evrov nižje za 12 odstotkov, a nekaj nad pričakovanimi. Vzrok je v neurjih s točo in poplavah, ki so poleti prizadeli Štajersko in delno Prekmurje.