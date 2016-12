Evropska komisija s svežnjem ukrepov v boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu

Ljubljana, 21. decembra - Evropska komisija je danes sprejela sveženj ukrepov za učinkovitejši boj proti financiranju terorizma in organiziranega kriminala v Evropski uniji. Ob tem je dopolnila in okrepila pravni okvir EU na področjih pranja denarja, nedovoljenih denarnih okov ter zamrznitve in zaplembe sredstev.