Ministrstvo za obrambo in občina Pivka za razvoj Parka vojaške zgodovine

Ljubljana, 21. decembra - Ministrica za obrambo Andreja Katič in župan občine Pivka Robert Smrdelj sta danes podpisala program sodelovanja pri razvoju Parka vojaške zgodovine za prihodnje leto. Kot so navedli na ministrstvu, je njihovo sodelovanje med občino, Slovensko vojsko in Vojaškim muzejem Slovenske vojske izjemno intenzivno, a z zastarelo formalno podlago.