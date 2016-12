Slovenjgraški svetniki potrdili proračun za leto 2017

Slovenj Gradec, 21. decembra - Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so na današnji seji potrdili proračun občine za leto 2017, ki predvideva za 18,8 milijona evrov prihodkov in 20,1 milijona evrov odhodkov. Največje naložbe v občini prihodnje leto bodo začetek gradnje novega bloka neprofitnih stanovanj, sanaciji dveh degradiranih območij in naložbe v osnovne šole.