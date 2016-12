Prireditelji OI 2020 znižali proračun na 17 milijard

Tokio, 21. decembra - Organizatorji olimpijskih iger leta 2020 v Tokiu so danes razkrili, da so po pritiskih javnosti znižali proračun iger na približno 17 milijard dolarjev. Direktor organizacijskega odbora Toshiro Muto je razkril, da se bo po znižanju stroškov celoten proračun iger gibal med 15 in 16,8 milijarde dolarjev.