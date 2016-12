Rekordni nagradni sklad na teniškem OP Avstralije

Melbourne, 21. decembra - Prireditelji prvega teniškega turnirja za veliki slam v koledarskem letu, odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu so vnovič povišali nagradni sklad. Za turnir, ki se bo začel 16. januarja, so povišali denarne nagrade za 14 odstotkov, kar pomeni, da bodo med igralce razdelili približno 34,87 milijona evrov, so danes sporočili prireditelji.