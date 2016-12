Ob mamljivih prazničnih dobrotah pomembna zmernost in razmislek

Ljubljana, 23. decembra - Ker so praznični dnevi pri nas velikokrat povezani s preobloženimi mizami najrazličnejših dobrot, pogostejšim prenajedanjem in opuščanjem telesne dejavnosti, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da moramo biti ob vseh sladkih, mastnih in slanih dobrotah čim bolj zmerni. Najpomembnejša sta uravnotežena prehrana in dnevna rekreacija.