Aretirali in izpustili še enega osumljenca za napad v Berlinu, policija išče Tunizijca

Berlin, 21. decembra - Nemške oblasti so po ponedeljkovem napadu v Berlinu zgodaj davi aretirale še enega osumljenca, a so ga izpustili, ko se je izkazalo, da ne gre za pravo osebo, poroča berlinski lokalni radio RBB. Iskanje napadalca se nadaljuje po vsej Nemčiji, saj so med drugim našli sledi DNK. Po poročanju medijev naj bi iskali Tunizijca.