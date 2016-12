Tek na smučeh na Pokljuki nič več brezplačen

Pokljuka, 21. decembra - Na Pokljuki so v letošnji zimski sezoni začeli zaračunavati uporabo prog za tek na smučeh. Kot pojasnjujejo upravljavci športnega centra, urejanje prog namreč ni poceni. Odzivi večine tekačev so zaenkrat pozitivni, saj so veseli kakovostne infrastrukture. Nekateri pa zaračunavanju uporabe prog vendarle ostro nasprotujejo.