Igralci igrice Pokemon Go skupaj prehodili 8,7 milijarde kilometrov

Ljubljana, 21. decembra - Proizvajalec priljubljene aplikacije Pokemon Go, Niantic, je razkril, da so igralci igrice skupaj od poletja pretekli in prehodili 8,7 milijarde kilometrov, ujeli pa kar 88 milijard Pokemonov. Razdalja 8,7 milijarde kilometrov ustreza 200.000 potem okrog Zemlje, komercialno potniško letalo pa bi za to razdaljo potrebovalo več kot 1000 let.