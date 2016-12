Vsak tretji odrasel Slovenec je upokojenec

Ljubljana, 24. decembra - Med prebivalci, starimi 15 let ali več, je bilo prvega januarja letos 31 odstotkov upokojencev, ali vsaka tretja odrasla oseba. Število aktivnih prebivalcev se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 4300. Povečal se je tudi delež višje- in visokošolsko izobraženih, ki je dosegel 22 odstotkov vseh odraslih prebivalcev, so sporočili iz Sursa.