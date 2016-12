Mariborskemu sodniku kazenska ovadba zaradi zalezovanja

Maribor, 21. decembra - Moškega iz Maribora - po poročanju Večera naj bi šlo za predsednika mariborskega delovnega sodišča Stanka Omerzuja - bodo kazensko ovadili zaradi zalezovanja, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Za kaznivo dejanje zalezovanja je zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do dveh let.