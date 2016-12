Minilo bo 26 let od prelomnega poenotenja slovenskega naroda (ozadje)

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 21. decembra - V petek bo minilo 26 let prelomnega poenotenja slovenskega naroda, ko se je skoraj 90 odstotkov vseh volilnih upravičencev odločilo za samostojno državo. Rezultate plebiscita so uradno razglasili tri dni pozneje, 26. decembra, zato na ta dan zaznamujemo dan samostojnosti in enotnosti, ki je državni praznik. Osrednja slovesnost bo letos v petek.