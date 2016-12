Columbus za 10. zaporedno zmago ugnal Kopitarjeve kralje

Columbia, 21. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings so tokrat v severnoameriški ligi NHL gostovali pri Columbus Blue Jackets in izgubili po kazenskih strelih z 2:3. Cam Atkinson je bil pri kazenskih strelih uspešen dvakrat in pomagal Columbusu do desete zaporedne zmage. Kapetan kraljev Anže Kopitar je v 20 minutah in pol na ledu ostal brez točke.