Unicredit Banka Slovenija prodala za 110 milijonov evrov slabih terjatev

Ljubljana, 21. decembra - Unicredit Banka Slovenija je prodala paket slabih terjatev do podjetij in prebivalstva v bruto vrednosti 110 milijonov evrov, so sporočili iz Unicredita. Kupec je B2 Kapital, slovenska podružnica norveške skupine B2 Holding, ki je specializirana za upravljanje slabih terjatev.