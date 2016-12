Po prodaji Jerajevega ateljeja pomisleki o prihodnosti takšnih prostorov v Mariboru

Maribor, 21. decembra - Potem ko je mariborska občina na javni dražbi prodala nekdanji umetniški atelje Zmaga Jeraja, so se med ustvarjalci v kulturi razvneli pomisleki glede prihodnosti takšnih prostorov v mestu. Umetniki si jih želijo več, z boljšimi pogoji dela in brezplačnim najemom, na občini pa izpostavljajo, da so omejeni s sredstvi.