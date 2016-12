Sporočilo uredništvom - ministrica za obrambo Katič in župan Pivke Smrdelj bosta podpisala program sodelovanja

Ljubljana, 21. decembra - Ministrica za obrambo Andreja Katič in župan občine Pivka Robert Smrdelj bosta podpisala program sodelovanja med ministrstvom za obrambo in občino Pivka pri razvoju Parka vojaške zgodovine za leto 2017 danes ob 11. uri v prostorih ministrstva za obrambo na Vojkovi cesti 55, so sporočili z ministrstva.