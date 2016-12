Dragić izgubil, Cousins po kazni dosegel 55 točk

Miami, 21. decembra - Košarkarji Miami Heat so na čelu s slovenskim zvezdnikom lige NBA Goranom Dragićem tokrat v domači dvorani gostili Orlando Magic in po dveh podaljških izgubili floridski derbi s 130:136. Dragić je v 45 minutah dosegel 19 točk, štiri skoke in pet podaj. Junak večera NBA je bil sicer DeMarcus Cousins, ki je za Sacramento Kings dosegel 55 točk.