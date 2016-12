Obujamo leto 2016: Štiri gasilska društva so obeležila 140 let

Ljubljana, 26. decembra - V Sloveniji je kar 1348 prostovoljnih gasilskih društev in marsikatero med njimi je zaživelo že več kot pred stoletjem. V letu 2016 so tako štiri prostovoljna gasilska društva obeležila 140 let delovanja, kar pomeni, da so bila ustanovljena leta 1876. Gre za društva Novo mesto, Škofja Loka, Vuhred in Biš.