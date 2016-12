Nike z močnim četrtletjem presegel pričakovanja

New York, 21. decembra - Proizvajalec športnih oblačil in obutve Nike je v minulem četrtletju zabeležil 842 milijonov dolarjev (810 milijonov evrov) čistega dobička, kar je sedemodstotna rast na letni ravni. Rezultati so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP presegli pričakovanja analitikov, ki so opozarjali na velike zaloge opreme na severnoameriškem trgu.