Parlamentarni odbor podrobno o delovanju sklada kmetijskih zemljišč

Ljubljana, 21. decembra - Člani odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so na zahtevo poslanske skupine SDS na današnji nujni seji obravnavali aktivnosti sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Kot je dejal predsednik odbora Tomaž Lisec (SDS), je po ustanovitvi podjetja Slovenski državni gozdovi sklad namreč ostal brez velikega dela zemljišč in prihodkov.