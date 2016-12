Napadalec na New York in New Jersey se je izrekel za nedolžnega

Newark, 21. decembra - Priseljenec iz Afganistana Ahmad Khan Rahami, ki je septembra podtaknil doma izdelane bombe po New Jerseyju in v mestu New York in ki ga obtožnica med drugim bremeni petih poskusov umora policistov, se je na sodišču v Elizabethu v zvezni državi New Jersey izrekel za nedolžnega.