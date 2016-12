Leto 2016: Športni svet od olimpijskega blišča do dopinških škandalov

Ljubljana, 26. decembra - Olimpijske igre in evropsko nogometno prvenstvo - to sta bila glavna vrhunca športnega leta 2016 v svetu. Poslavljajoče se leto je prineslo še številne lepe in tudi manj lepe dogodke. Med slednjimi izstopa vse bolj razvejana dopinška afera, ki v Rusiji dobiva zelo široke razsežnosti, posledice pa ima na ves športni svet.