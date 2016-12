Leto 2016: Preveč slovenskih športnih uspehov za en zmagovalni oder

Ljubljana, 26. decembra - Kako drugače kot vrhunsko oceniti leto 2016 na športnem področju, če se športnik z osvojeno olimpijsko medaljo sploh ne uvrsti med tri najboljše na izboru za športnika leta? To se je v iztekajočem se letu 2016 zgodilo kajakašu Petru Kauzerju, "krivcev" za to pa je več. Slovenci so pač v letu 2016 zbirali zares izjemne športne dosežke.