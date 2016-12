V Mini teatru projekcije Foremanovih filmov iz projekta The Bridge

Ljubljana, 22. decembra - V Mini teatru bosta danes ob 18. uri na sporedu ekskluzivni projekciji filmov Richarda Foremana Now You See It Now You Don't ter Once Every Day. Filma sta nastala v sklopu projekta The Bridge, ki ga Foreman ustvarja s Sophie Havilland. V projekt so se leta 2012 vključili slovenski ustvarjalci, v prihodnjem letu pa se obeta nadgradnja TRANSATLATIK.