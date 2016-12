Z EUfacami do večje osveščenosti o priložnostih v EU

Ljubljana, 28. decembra - Slovenska tiskovna agencija (STA) je zagnala projekt #EUface, v okviru katerega bo mlade osveščala o vlogi in pomenu EU. Skozi serijo novic in multimedijskih zgodb o mladih bo predstavila delovanje Evropskega parlamenta in drugih ustanov, pri čemer bodo posebej izpostavljene številne priložnosti za mlade v EU.