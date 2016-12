Obujamo leto 2016: Plusi in minusi slovenskega športa

Ljubljana, 26. decembra - Navdušil nas je Peter Prevc, na olimpijskih igrah smo se veselili štirih medalj, tudi zlata Tine Trstenjak, uspešni najstniki dokazujejo, da na mladih svet stoji, a leto je 2016 prineslo tudi manj prijetne zgodbe. Zaplet med ekipo Tine Maze in smučarsko zvezo, finančne težave slovenskih klubov in zvez ter neuspehi so žal sestavni del športa.